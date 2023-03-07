Вахрушев Александр Анфимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1810 ст.
Сын: Вахрушев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Вахрушева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахрушева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Иван Александрович
Мать ребёнка: Вахрушева Екатерина
Смерть
Неизвестно