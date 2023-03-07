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Вахрушев Александр Анфимович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вахрушев Анфим Алексеевич

Мать: Вахрушева Федосья Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1810 ст.

Сын: Вахрушев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Вахрушева Екатерина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Екатерина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Иван Александрович

Мать ребёнка: Вахрушева Екатерина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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