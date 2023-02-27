Вахрушева Федосья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Николай Анфимович
Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Александр Анфимович
Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Бейер (Вахрушева) Елизавета Анфимовна
Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно