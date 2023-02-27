Вахрушева Федосья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Федосья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Николай Анфимович

Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Павел Анфимович

Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Александр Анфимович

Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Бейер (Вахрушева) Елизавета Анфимовна

Отец ребёнка: Вахрушев Анфим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Анфим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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