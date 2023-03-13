Тумановъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Тумановъ Иванъ
Мать: Туманова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туманова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тумановъ Онофрей
Мать ребёнка: Туманова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Туманова) Катерина
Мать ребёнка: Туманова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Туманова) Ирина
Мать ребёнка: Туманова Наталья Иванова