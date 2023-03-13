Тумановъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумановъ Семенъ

Тумановъ Семенъ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Тумановъ Иванъ

Мать: Туманова Анна Васильева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Тумановъ Онофрей

Мать ребёнка: Туманова Наталья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Туманова) Катерина

Мать ребёнка: Туманова Наталья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Туманова) Ирина

Мать ребёнка: Туманова Наталья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.