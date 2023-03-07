Тумановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Тумановъ Устинъ Лукьяновъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Тумановъ Василий
Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Тумановъ Иванъ
Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тумановъ Семенъ
Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Тумановъ Григорий
Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туманова Анна Васильева