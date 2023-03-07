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Тумановъ Иванъ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1713

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Тумановъ Устинъ Лукьяновъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Тумановъ Василий

Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Тумановъ Иванъ

Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Тумановъ Семенъ

Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Тумановъ Григорий

Мать ребёнка: Туманова Анна Васильева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Анна Васильева

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