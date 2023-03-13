Тумановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Тумановъ Иванъ
Мать: Туманова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туманова Ненила Маркова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Туманова) Татьяна
Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Туманова) Дарья
Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тумановъ Артемий
Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Туманова) Авдотья
Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тумановъ Александръ
Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова