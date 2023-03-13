Тумановъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумановъ Иванъ

Тумановъ Иванъ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Тумановъ Иванъ

Мать: Туманова Анна Васильева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Ненила Маркова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Туманова) Татьяна

Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Туманова) Дарья

Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Тумановъ Артемий

Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Туманова) Авдотья

Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Тумановъ Александръ

Мать ребёнка: Туманова Ненила Маркова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.