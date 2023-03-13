Туманова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманова Анна Васильева

Туманова Анна Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Тумановъ Василий

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Тумановъ Иванъ

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Тумановъ Семенъ

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Тумановъ Григорий

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумановъ Иванъ

Смерть
1784
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close