Туманова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Тумановъ Василий
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Тумановъ Иванъ
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тумановъ Семенъ
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Тумановъ Григорий
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тумановъ Иванъ
Смерть
1784
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область