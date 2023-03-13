Туманова Ненила Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Ненила Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Тумановъ Артемий

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Тумановъ Александръ

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумановъ Иванъ

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