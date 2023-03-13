Туманова Ненила Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тумановъ Артемий
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тумановъ Александръ
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тумановъ Иванъ