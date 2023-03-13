Туманова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Тумановъ Онофрей

Отец ребёнка: Тумановъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Тумановъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Тумановъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумановъ Семенъ

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