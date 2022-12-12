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Наговицын Фёдор Иванович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.02.1821 ст.

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1821 ст.

Отец: Наговицын Иван Кирилович

Мать: Наговицына Катерина Иванова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Жена: Наговицына Настасья Ивановна

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 19 из дер. Бабиковской поручители по женеху дер. Поповская крест. Клемент Александров Бычков, дер. Струговской Фёдор Кондратьев Боков, дер. Пономарё... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафия Фёдоровна

Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1852 ст.

Сын: Наговицын Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.1854 ст.

Сын: Наговицын Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.

Сын: Наговицын Матвей Фёдорович

Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.10.1860 ст.

Дочь: Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Авдотия Алексеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1860
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