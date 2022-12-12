Наговицын Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения16.02.1821 ст.
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1821 ст.
Бракосочетание
04.02.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 19 из дер. Бабиковской поручители по женеху дер. Поповская крест. Клемент Александров Бычков, дер. Струговской Фёдор Кондратьев Боков, дер. Пономарё... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафия Фёдоровна
Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1852 ст.
Сын: Наговицын Семён Фёдорович
Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.03.1854 ст.
Сын: Наговицын Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.
Сын: Наговицын Матвей Фёдорович
Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.10.1860 ст.
Дочь: Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Наговицына Авдотия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860