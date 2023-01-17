Наговицына (Вшивцева) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Вшивцева) Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Вшивцев Иван Фомин

Мать: Вшивцева Марья Ионова

Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Муж: Наговицын Фёдор Иванович

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 19 из дер. Бабиковской поручители по женеху дер. Поповская крест. Клемент Александров Бычков, дер. Струговской Фёдор Кондратьев Боков, дер. Пономарё... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1840
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