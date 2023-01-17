Наговицына (Вшивцева) Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Вшивцев Иван Фомин
Мать: Вшивцева Марья Ионова
Бракосочетание
04.02.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 19 из дер. Бабиковской поручители по женеху дер. Поповская крест. Клемент Александров Бычков, дер. Струговской Фёдор Кондратьев Боков, дер. Пономарё... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1840