Вшивцева (Ерёмина) Марья Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Ерёмина) Марья Ионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Бракосочетание
12.02.1815 ст.

Муж: Вшивцев Иван Фомин

1815г. MK г. Нолинск (жених отрок. дер. Бабиковской/невеста того же прихода дер. Бельтюковской ум. крест. Ионы Сергеева Ерёмина дочь/ оба первым браком) ф. 237 оп. 75 д. 844
Рождение ребёнка
1816

Сын: Вшивцев Антон Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
30.03.1817 ст.

Сын: Вшивцев Осип Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наговицына Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вшивцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
10.07.1829 ст.

Сын: Вшивцев Кирил Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аннасия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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