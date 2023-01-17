Вшивцева (Ерёмина) Марья Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Бракосочетание
12.02.1815 ст.
Муж: Вшивцев Иван Фомин
1815г. MK г. Нолинск (жених отрок. дер. Бабиковской/невеста того же прихода дер. Бельтюковской ум. крест. Ионы Сергеева Ерёмина дочь/ оба первым браком) ф. 237 оп. 75 д. 844
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
30.03.1817 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наговицына Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
10.07.1829 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аннасия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829