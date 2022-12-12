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Вшивцев Антон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Вшивцев Иван Фомин

Мать: Вшивцева Марья Ионова

Рождение ребёнка
20.02.1841 ст.

Дочь: Котельникова Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Вшивцева Матрона Кодратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Матрона Кодратова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1840
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