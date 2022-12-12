Вшивцев Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Вшивцев Иван Фомин
Мать: Вшивцева Марья Ионова
Рождение ребёнка
20.02.1841 ст.
Дочь: Котельникова Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Вшивцева Матрона Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1840