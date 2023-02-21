Наговицына (?) Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти17.09.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
11.07.1810 ст.
Дочь: Мариана Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
11.07.1810 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
06.11.1815 ст.
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
23.02.1817 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
16.02.1821 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1839 ст.