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Наговицына (?) Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

17.09.1839 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Наговицын Павел Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1810 ст.

Дочь: Мариана Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Рождение ребёнка
11.07.1810 ст.

Сын: Наговицын Давид Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Рождение ребёнка
06.11.1815 ст.

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Рождение ребёнка
23.02.1817 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Наговицын Егор Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1821 ст.

Сын: Наговицын Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Кирилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Иван Кирилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.09.1839 ст.
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