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Наговицына Авдотия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Фёдор Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Наговицына) Агафия Фёдоровна

Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1852 ст.

Сын: Наговицын Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1854 ст.

Сын: Наговицын Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.

Сын: Наговицын Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1860 ст.

Дочь: (Наговицына) Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович

Смерть
После 1860

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