Наговицына Авдотия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Наговицына) Агафия Фёдоровна
Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1852 ст.
Сын: Наговицын Семён Фёдорович
Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1854 ст.
Сын: Наговицын Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.
Сын: Наговицын Матвей Фёдорович
Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1860 ст.
Дочь: (Наговицына) Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Наговицын Фёдор Иванович
Смерть
После 1860