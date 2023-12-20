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Матыцин Андрей Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Матыцин Евдоким

Мать: Матыцина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матыцина Дарья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Матыцин Семен Андреевич

Мать ребёнка: Матыцина Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Матыцин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Матыцина Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Матыцина) Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Матыцина Дарья Васильева

Смерть
Неизвестно

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