Матыцин Андрей Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Матыцин Евдоким
Мать: Матыцина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матыцина Дарья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Матыцина Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Матыцина Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Матыцина) Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Матыцина Дарья Васильева
Смерть
Неизвестно