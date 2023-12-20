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Матыцина Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матыцин Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Матыцин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Матыцин Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Матыцин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Матыцин Андрей Евдокимов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Матыцина) Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Матыцин Андрей Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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