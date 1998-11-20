Shugol Joseph
Место рожденияDetriot, Wayne, Michigan, United States
Дата рождения14.01.1923
Дата смерти20.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923
Отец: Shugol Benjamin Harrison
Мать: (Akselrod) Minnie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Rose) Hermina Clarice
Работа или профессия
Неизвестно
Student
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1941
Рождение ребёнка
28.03.1948
Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
23.02.1955
Рождение ребёнка
30.11.1959
Место жительства
01.09.1983
Место жительства
01.02.1994
Место жительства
01.04.1995
Смерть
20.11.1998