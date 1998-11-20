Shugol Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shugol Joseph

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Место рождения

Detriot, Wayne, Michigan, United States

Дата рождения

14.01.1923

Дата смерти

20.11.1998

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923

Отец: Shugol Benjamin Harrison

Мать: (Akselrod) Minnie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Rose) Hermina Clarice

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Rose) Hermina Clarice

Работа или профессия
Неизвестно
Student
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1941
Рождение ребёнка
28.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Rose) Hermina Clarice

Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
23.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Rose) Hermina Clarice

Рождение ребёнка
30.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Rose) Hermina Clarice

Место жительства
01.09.1983
Место жительства
01.02.1994
Место жительства
01.04.1995
Смерть
20.11.1998

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