Shugol Benjamin Harrison — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shugol Benjamin Harrison

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Место рождения

Devinsk, Russia

Дата рождения

02.04.1892

Дата смерти

24.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Sorter
Работа или профессия
Неизвестно
Buyer
Работа или профессия
Неизвестно
Fruit, Peddler, Junk
Иммиграция
1913
Место жительства
Около 1918
Рождение ребёнка
17.08.1919

Дочь: (Shugol) Evelyn Florence

Мать ребёнка: (Akselrod) Minnie

Место жительства
1920
Рождение ребёнка
14.01.1923

Сын: Shugol Joseph

Мать ребёнка: (Akselrod) Minnie

Рождение ребёнка
14.12.1924

Сын: Shugol Herman

Мать ребёнка: (Akselrod) Minnie

Место жительства
Между 1927 и 1934
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Около 1941
Бракосочетание
До 1956

Жена: (Akselrod) Minnie

Место жительства
1956
Место жительства
1958
Смерть
24.05.1971

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