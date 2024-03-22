Shugol Benjamin Harrison
Место рожденияDevinsk, Russia
Дата рождения02.04.1892
Дата смерти24.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Sorter
Работа или профессия
Неизвестно
Buyer
Работа или профессия
Неизвестно
Fruit, Peddler, Junk
Иммиграция
1913
Место жительства
Около 1918
Рождение ребёнка
17.08.1919
Дочь: (Shugol) Evelyn Florence
Мать ребёнка: (Akselrod) Minnie
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
14.01.1923
Сын: Shugol Joseph
Мать ребёнка: (Akselrod) Minnie
Рождение ребёнка
14.12.1924
Сын: Shugol Herman
Мать ребёнка: (Akselrod) Minnie
Место жительства
Между 1927 и 1934
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Около 1941
Бракосочетание
До 1956
Жена: (Akselrod) Minnie
Место жительства
1956
Место жительства
1958
Смерть
24.05.1971