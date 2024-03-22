(Shugol) Evelyn Florence
Место рожденияDetriot, Wayne, Michigan, United States
Дата рождения17.08.1919
Дата смерти20.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1919
Отец: Shugol Benjamin Harrison
Мать: (Akselrod) Minnie
Работа или профессия
Неизвестно
Secretary
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
Clerk
Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1941
Место жительства
1958
Место жительства
1958
Смерть
20.04.1978