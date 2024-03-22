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(Shugol) Evelyn Florence

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Место рождения

Detriot, Wayne, Michigan, United States

Дата рождения

17.08.1919

Дата смерти

20.04.1978

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1919

Отец: Shugol Benjamin Harrison

Мать: (Akselrod) Minnie

Работа или профессия
Неизвестно
Secretary
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Работа или профессия
Неизвестно
Clerk
Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1941
Место жительства
1958
Место жительства
1958
Смерть
20.04.1978

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