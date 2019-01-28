(Rose) Hermina Clarice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Rose) Hermina Clarice

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Место рождения

Jamestown, New York, United States

Дата рождения

28.05.1923

Дата смерти

28.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shugol Joseph

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Shugol Joseph

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shugol Joseph

Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
23.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shugol Joseph

Рождение ребёнка
30.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shugol Joseph

Смерть
28.01.2019

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