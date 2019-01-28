(Rose) Hermina Clarice
Место рожденияJamestown, New York, United States
Дата рождения28.05.1923
Дата смерти28.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Shugol Joseph
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1948
Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
23.02.1955
Рождение ребёнка
30.11.1959
Смерть
28.01.2019