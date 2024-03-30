Палагин Иван Васильевич
Место рождениясело богословское, мариинский уезд томской губернии
Дата рождения07.01.1881
Дата смертиМежду 1928 и 1929
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881
село богословское, мариинский уезд томской губернии
Бракосочетание
08.01.1899
Рождение ребёнка
12.10.1908
Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна
Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна
Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна
Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
26.09.1918
Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна
с. Богословское
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна
Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
09.01.1924
Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна
Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Смерть
Между 1928 и 1929
Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка