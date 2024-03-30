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Палагин Иван Васильевич

Место рождения

село богословское, мариинский уезд томской губернии

Дата рождения

07.01.1881

Дата смерти

Между 1928 и 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881

Отец: Палагин Василий Филиппович

Мать: Палагина Акилина Илларионовна (Ларионовна)

село богословское, мариинский уезд томской губернии
Бракосочетание
08.01.1899

Жена: Палагина Харитина Федоровна

Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Палагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна

Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна

Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна

Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
26.09.1918

Сын: Палагин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна

с. Богословское
Рождение ребёнка
1923

Сын: Палагин Федор Иванович

Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна

Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
09.01.1924

Сын: Палагин Василий Иванович

Мать ребёнка: Палагина Харитина Федоровна

Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Смерть
Между 1928 и 1929
Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
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