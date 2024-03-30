Палагина (Чарыкова) Харитина Федоровна
Место рожденияс. Богословское
Дата рождения03.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1899
Рождение ребёнка
12.10.1908
Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич
Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич
Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич
Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
26.09.1918
Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич
с. Богословское
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич
Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
09.01.1924
Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич
Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Смерть
Неизвестно
с. Богословское