Палагина (Чарыкова) Харитина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагина (Чарыкова) Харитина Федоровна

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Место рождения

с. Богословское

Дата рождения

03.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Богословское
Бракосочетание
08.01.1899

Муж: Палагин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Палагин Иван Иванович

Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич

Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич

Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич

Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
26.09.1918

Сын: Палагин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич

с. Богословское
Рождение ребёнка
1923

Сын: Палагин Федор Иванович

Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич

Россия, Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
09.01.1924

Сын: Палагин Василий Иванович

Отец ребёнка: Палагин Иван Васильевич

Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Смерть
Неизвестно
с. Богословское
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