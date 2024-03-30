Палагин Василий Иванович
Место рожденияРоссия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Дата рождения09.01.1924
Дата смерти17.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1924
Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
18.09.1958
Сын: Палагин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Палагина Мария Сергеевна
Россия, б. Красная Чигисла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палагин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Палагина Мария Сергеевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палагин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Палагина Мария Сергеевна
Смерть
17.07.1981
Россия, Томская область Зырянский район, с. Зырянское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зырянка