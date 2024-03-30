Палагин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалагин Василий Иванович

Палагин Василий Иванович

Место рождения

Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка

Дата рождения

09.01.1924

Дата смерти

17.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1924

Отец: Палагин Иван Васильевич

Мать: Палагина Харитина Федоровна

Россия, Томская область Зырянский район д. Богословка
Рождение ребёнка
18.09.1958

Сын: Палагин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Палагина Мария Сергеевна

Россия, б. Красная Чигисла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палагин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Палагина Мария Сергеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палагин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Палагина Мария Сергеевна

Смерть
17.07.1981
Россия, Томская область Зырянский район, с. Зырянское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зырянка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close