Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

1756 г.р.
1759 г.р.
1769 г.р.
1772 г.р.
1774 г.р.
1778 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Клементей Егоров

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Клементей Егоров

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Клементей Егоров

Рождение ребёнка
1772

Сын: ??? Еснов???

Отец ребёнка: Клементей Егоров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Клементей Егоров

Рождение ребёнка
1778

Сын: Червяков Назар Клементьев

Отец ребёнка: Клементей Егоров

Рождение ребёнка
1783

Сын: Егор

Отец ребёнка: Клементей Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементей Егоров

Смерть
Неизвестно
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