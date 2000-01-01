Аксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Клементей Егоров
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Клементей Егоров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Клементей Егоров
Рождение ребёнка
1772
Сын: ??? Еснов???
Отец ребёнка: Клементей Егоров
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Клементей Егоров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Червяков Назар Клементьев
Отец ребёнка: Клементей Егоров
Рождение ребёнка
1783
Сын: Егор
Отец ребёнка: Клементей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементей Егоров
Смерть
Неизвестно