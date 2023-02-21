Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1752 г.р.

Дети

1779 г.р.
1785 г.р.
1787 г.р.
1789 г.р.
1792 г.р.
1793 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Клементей Егоров

Мать: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василей

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Арсентей

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Егор

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ефимова

Смерть
1833
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