Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Клементей Егоров
Мать: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василей
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Арсентей
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Егор
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ефимова
Смерть
1833