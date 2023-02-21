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Степанида
Степанида
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Клементей Егоров
1730 г.р.
Мать
Аксинья Васильева
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Клементей Егоров
Мать:
Аксинья Васильева
Смерть
1783
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