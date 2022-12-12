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Ходырев Никонор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1794 ст.

Отец: Ходырев Василей Давыдович

Мать: Ходырева Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Ходырев Фокей Никонорович

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Ксения Никоноровна

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
17.04.1821 ст.

Сын: Ходырев Иван Никонорович

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Ходырев Иона Никонорович

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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