Ходырев Никонор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1794 ст.
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Ходырев Фокей Никонорович
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Ксения Никоноровна
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
17.04.1821 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1823 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Никитична
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно