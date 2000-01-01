Ходырева Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Ходырев Фокей Никонорович
Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Ксения Никоноровна
Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1821 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич
Смерть
Неизвестно