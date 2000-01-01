Ходырева Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Евдокия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Ходырев Фокей Никонорович

Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Ксения Никоноровна

Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1821 ст.

Сын: Ходырев Иван Никонорович

Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Ходырев Иона Никонорович

Отец ребёнка: Ходырев Никонор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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