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Ходырев Иван Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1821 ст.

Дата смерти

1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1821 ст.

Отец: Ходырев Никонор Васильевич

Мать: Ходырева Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Мария Висарионовна

Рождение ребёнка
31.10.1848 ст.

Сын: Ходырев Федор Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Мария Висарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Мария Висарионовна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1904 ст.
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