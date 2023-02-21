Ходырев Иван Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1821 ст.
Дата смерти1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1821 ст.
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Мария Висарионовна
Рождение ребёнка
31.10.1848 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Мария Висарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Мария Висарионовна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1904 ст.