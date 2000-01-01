Ходырева (Дураковых) Федосья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырева (Дураковых) Федосья Андреевна

Ходырева (Дураковых) Федосья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ходырев Василей Давыдович

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Ходырев Василей Давыдович

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Ходырев Василей Давыдович

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ходырев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Ходырев Василей Давыдович

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Ходырев Василей Давыдович

Рождение ребёнка
21.06.1794 ст.

Сын: Ходырев Никонор Васильевич

Отец ребёнка: Ходырев Василей Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Василей Давыдович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close