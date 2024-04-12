Варенцова Анна Мартыновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1724
Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Варенцова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Варенцов Василий Федорович
Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Торопова Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варенцов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот