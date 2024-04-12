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Варенцова Анна Мартыновна

Место рождения

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Варенцов Иван Федорович

Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Варенцова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Варенцов Василий Федорович

Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Торопова Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Варенцов Федор Федорович

Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варенцов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Варенцов Федор Ларионович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Федор Ларионович

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
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