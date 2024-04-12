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Варенцов Федор Ларионович

Место рождения

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Варенцов Ларион

Мать: Варенцова Анна Галактионовна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Варенцов Иван Федорович

Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Варенцова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Место жительства
С 1742
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Варенцов Василий Федорович

Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Торопова Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Варенцов Федор Федорович

Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варенцов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варенцова Анна Мартыновна

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
1752
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
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