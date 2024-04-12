Варенцов Федор Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Варенцов Ларион
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Варенцова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Место жительства
С 1742
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Варенцов Василий Федорович
Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Торопова Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варенцов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Варенцова Анна Мартыновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
1752
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот