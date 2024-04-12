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Варенцов Иван Федорович

Место рождения

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Варенцов Федор Ларионович

Мать: Варенцова Анна Мартыновна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Место жительства
С 1742
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Варенцова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Варенцова Татьяна Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варенцова Татьяна Павловна

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
Неизвестно
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