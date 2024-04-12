Варенцов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Место жительства
С 1742
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Варенцова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Варенцова Татьяна Павловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
Неизвестно