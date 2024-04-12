Варенцова Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Варенцова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Варенцов Иван Федорович
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
Неизвестно