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Варенцова Татьяна Павловна

Место рождения

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Варенцова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Варенцов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Иван Федорович

Варварино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
Неизвестно
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