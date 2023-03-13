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Арбузовъ Никита Козминъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Арбузовъ Сергей

Мать: Арбузова Матрена Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Офимья Михайлова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Арбузовъ Матвей

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Зайцева (Арбузова) Агрофена

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Згибнева (Арбузова) Дарья

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Арбузовъ Семенъ

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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