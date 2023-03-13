Арбузовъ Никита Козминъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Арбузовъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Арбузовъ Матвей
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Зайцева (Арбузова) Агрофена
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Згибнева (Арбузова) Дарья
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Арбузовъ Семенъ
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Михайлова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан