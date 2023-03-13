Арбузова Матрена Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Матрена Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Сергей

Рождение ребёнка
1735

Сын: Арбузовъ Федоръ

Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей

Рождение ребёнка
1737

Сын: Арбузовъ Максимъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей

Рождение ребёнка
1740

Сын: Арбузовъ Никита Козминъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей

Рождение ребёнка
1743

Сын: Арбузовъ Кузьма

Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей

Рождение ребёнка
1751

Сын: Арбузовъ Степанъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей

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