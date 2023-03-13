Арбузова Матрена Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Сергей
Рождение ребёнка
1735
Сын: Арбузовъ Федоръ
Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей
Рождение ребёнка
1737
Сын: Арбузовъ Максимъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей
Рождение ребёнка
1743
Сын: Арбузовъ Кузьма
Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей
Рождение ребёнка
1751
Сын: Арбузовъ Степанъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Сергей