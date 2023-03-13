Арбузовъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Арбузовъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Арбузовъ Федоръ
Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1737
Сын: Арбузовъ Максимъ
Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Арбузовъ Кузьма
Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Сын: Арбузовъ Степанъ
Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно