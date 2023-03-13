Арбузовъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузовъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Арбузовъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Арбузовъ Федоръ

Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1737

Сын: Арбузовъ Максимъ

Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1740

Сын: Арбузовъ Никита Козминъ

Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Арбузовъ Кузьма

Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Арбузовъ Степанъ

Мать ребёнка: Арбузова Матрена Борисова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Матрена Борисова

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