Арбузовъ Максимъ
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Арбузовъ Сергей
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Арбузовъ Семенъ
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акшинцева Прасковья
Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арбузова Офимья Осипова