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Арбузовъ Максимъ

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Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Арбузовъ Сергей

Мать: Арбузова Матрена Борисова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Арбузовъ Семенъ

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акшинцева Прасковья

Мать ребёнка: Арбузова Офимья Осипова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Офимья Осипова

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