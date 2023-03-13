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Арбузовъ Семенъ

Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Арбузовъ Максимъ

Мать: Арбузова Офимья Осипова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Степанида Никитина

Рождение ребёнка
1781

Сын: Арбузовъ Леонтий

Мать ребёнка: Арбузова Степанида Никитина

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Арбузова) Марья

Мать ребёнка: Арбузова Степанида Никитина

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Арбузова) Федосья

Мать ребёнка: Арбузова Степанида Никитина

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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