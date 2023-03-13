Арбузовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Арбузовъ Максимъ
Мать: Арбузова Офимья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Арбузовъ Леонтий
Мать ребёнка: Арбузова Степанида Никитина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Арбузова) Марья
Мать ребёнка: Арбузова Степанида Никитина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Арбузова) Федосья
Мать ребёнка: Арбузова Степанида Никитина