Арбузова Степанида Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Степанида Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Арбузовъ Леонтий

Отец ребёнка: Арбузовъ Семенъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Арбузова) Марья

Отец ребёнка: Арбузовъ Семенъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Арбузова) Федосья

Отец ребёнка: Арбузовъ Семенъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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