Арбузова Степанида Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Арбузовъ Леонтий
Отец ребёнка: Арбузовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Арбузова) Марья
Отец ребёнка: Арбузовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Арбузова) Федосья
Отец ребёнка: Арбузовъ Семенъ