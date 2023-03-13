Арбузова Офимья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Офимья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Максимъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Арбузова) Фекла

Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Арбузовъ Семенъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Арбузова) Варвара

Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акшинцева (Арбузова) Прасковья

Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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