Арбузова Офимья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Арбузова) Фекла
Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Арбузовъ Семенъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Арбузова) Варвара
Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акшинцева (Арбузова) Прасковья
Отец ребёнка: Арбузовъ Максимъ