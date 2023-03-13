Арбузовъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Арбузовъ Никита Козминъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Арбузовъ Семенъ
Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Арбузовъ Василий
Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Арбузовъ Евтей
Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Арбузова) Марья
Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова