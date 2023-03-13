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Арбузовъ Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Арбузовъ Никита Козминъ

Мать: Арбузова Офимья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Федора Емельянова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Арбузовъ Семенъ

Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Арбузовъ Василий

Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Арбузовъ Евтей

Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Арбузова) Марья

Мать ребёнка: Арбузова Федора Емельянова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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