Арбузова Федора Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Федора Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Матвей

Рождение ребёнка
1780

Сын: Арбузовъ Семенъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Арбузовъ Василий

Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Арбузовъ Евтей

Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Арбузова) Марья

Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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