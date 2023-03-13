Арбузова Федора Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Матвей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Арбузовъ Семенъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей
Рождение ребёнка
1782
Сын: Арбузовъ Василий
Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Арбузовъ Евтей
Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Арбузова) Марья
Отец ребёнка: Арбузовъ Матвей