Княжев Денис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКняжев Денис Петрович

Княжев Денис Петрович

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Княжев Петр Осипович

Мать: Княжева Ксения Филиповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Княжев Варлам Денисович

Мать ребёнка: Княжева Марья Васильевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Княжев Никифор Денисович

Мать ребёнка: Княжева Марья Васильевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.02.1822 ст.

Сын: Княжев Алексей Денисович

Мать ребёнка: Княжева Марья Васильевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княжева Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close