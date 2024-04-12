Княжев Денис Петрович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Княжев Петр Осипович
Мать: Княжева Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Княжева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Княжева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1822 ст.
Мать ребёнка: Княжева Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Княжева Марья Васильевна
Смерть
Неизвестно