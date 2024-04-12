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Княжева Ксения Филиповна

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Княжев Петр Петрович

Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Княжев Иван Петрович

Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Княжев Денис Петрович

Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княжев Петр Осипович

Смерть
Неизвестно
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