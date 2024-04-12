Княжева Ксения Филиповна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Княжев Петр Петрович
Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Княжев Иван Петрович
Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Княжев Петр Осипович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Княжев Петр Осипович
Смерть
Неизвестно