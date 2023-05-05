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Полухин Григорий Антонов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Полухин Антон Васильев

Мать: Полухина Агафья Афанасьева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Аграфена Игнатова

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Полухина) Надежда Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Полухин Степан Григорьев

Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Полухина) Аксинья Григорьева

Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Полухин Семен Григорьев

Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Полухин Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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