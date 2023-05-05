Полухин Григорий Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Полухин Антон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Полухина) Надежда Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Полухина) Аксинья Григорьева
Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Полухин Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Полухина Аграфена Игнатова
Смерть
Неизвестно