Полухина Агафья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Полухин Антон Васильев
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Агриппина Антонова
Отец ребёнка: Полухин Антон Васильев
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Полухин Антон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно