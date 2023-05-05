Полухина Аграфена Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина Аграфена Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Григорий Антонов

Место жительства
Неизвестно
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Полухин Степан Григорьев

Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Полухина) Аксинья Григорьева

Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Полухин Семен Григорьев

Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Полухин Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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