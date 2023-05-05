Полухина Аграфена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Полухина) Аксинья Григорьева
Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Полухин Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Полухин Григорий Антонов
Смерть
Неизвестно