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Полухин Антон Васильев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Полухин Василий Зиновьев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Агафья Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Полухин Семен Антонов

Мать ребёнка: Полухина Агафья Афанасьева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Полухина) Агриппина Антонова

Мать ребёнка: Полухина Агафья Афанасьева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Полухин Григорий Антонов

Мать ребёнка: Полухина Агафья Афанасьева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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