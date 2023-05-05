Полухин Антон Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Полухин Василий Зиновьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Полухина Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Полухина) Агриппина Антонова
Мать ребёнка: Полухина Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Полухина Агафья Афанасьева
Смерть
Неизвестно