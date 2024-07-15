Судакова (Яковлева) Лия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова (Яковлева) Лия Викторовна

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Место рождения

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

10.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1977

Отец: Серенков Виктор Григорьевич

Мать: Яковлева Наталья Михайловна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Бракосочетание
30.12.1995

Муж: Кирпичников Сергей Васильевич

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1996

Сын: Кирпичников Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Кирпичников Сергей Васильевич

Развод
28.05.1998

Муж: Кирпичников Сергей Васильевич

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Бракосочетание
07.06.2002

Муж: Корнилов Сергей Витальевич

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Развод
22.08.2003

Муж: Корнилов Сергей Витальевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
04.10.2014

Муж: Плакидов Владимир Александрович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Развод
14.11.2017

Муж: Плакидов Владимир Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
29.12.2017

Муж: Судаков Владимир Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Венчание 23.05.2021г.
Бракосочетание
29.12.2017

Муж: Судаков Владимир Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

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