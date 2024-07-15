Судакова (Яковлева) Лия Викторовна
Место рождения
Дата рождения10.05.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1977
Бракосочетание
30.12.1995
Рождение ребёнка
10.07.1996
Сын: Кирпичников Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Кирпичников Сергей Васильевич
Развод
28.05.1998
Бракосочетание
07.06.2002
Развод
22.08.2003
Бракосочетание
04.10.2014
Развод
14.11.2017
Бракосочетание
29.12.2017
Венчание 23.05.2021г.
Бракосочетание
29.12.2017